Под новые санкции СНБО попали компании из России, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскрыл подробности сегодняшнего заседания. По его словам, сегодня СНБО ввел санкции против ряда российских компаний.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
Как рассказал Данилов, на сегодняшней повестке дня СНБО было 7 ключевых вопросов.
"Было принято решение и по докладу, который делал глава СБУ, о применении санкций против 10 физических лиц, которые имеют непосредственное отношение к контрабанде. Есть компании из России и других стран, которые попали сегодня в санкционный список", - сказал он.
Однако секретарь СНБО не уточнил, какие именно компании попали в список украинских санкций.
Напомним, президент Владимир Зеленский после заседания СНБО объявил о введении санкций против топ-10 украинских контрабандистов. Вместе с тем, по данным СНБО, в санкционном списке оказались 79 юридических лиц.
Добавим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами.
Кроме того, Зеленский ввел санкции против российских силовиков, французских депутатов и российских СМИ.