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Под новые санкции СНБО попали компании из России, - Данилов

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 22:11
Под новые санкции СНБО попали компании из России, - Данилов Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскрыл подробности сегодняшнего заседания. По его словам, сегодня СНБО ввел санкции против ряда российских компаний.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как рассказал Данилов, на сегодняшней повестке дня СНБО было 7 ключевых вопросов.

"Было принято решение и по докладу, который делал глава СБУ, о применении санкций против 10 физических лиц, которые имеют непосредственное отношение к контрабанде. Есть компании из России и других стран, которые попали сегодня в санкционный список", - сказал он.

Однако секретарь СНБО не уточнил, какие именно компании попали в список украинских санкций.

Напомним, президент Владимир Зеленский после заседания СНБО объявил о введении санкций против топ-10 украинских контрабандистов. Вместе с тем, по данным СНБО, в санкционном списке оказались 79 юридических лиц.

Добавим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против российских силовиков, французских депутатов и российских СМИ.

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