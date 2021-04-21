Зеленський ввів в дію санкції проти майже 100 компаній

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.

Санкції введені на три роки і вони передбачають:

1) блокування активів;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання ліцензій та дозволів на здійснення певного виду діяльності;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України;

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу;

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких іноземний елемент володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу;

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом