Украина внесла еще две российские компании в санкционный список
В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Среди них есть две, которы зарегистрированы в Российской Федерации.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
В частности, это Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер"), которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, а также "ООО Гранит-001". Последняя занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы страны, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
Ограничения введены сроком на три года
Напомним, 4 апреля Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указов ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).