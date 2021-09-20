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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета. Соответствующее финансирование должно быть предусмотрено в государственном бюджете-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный указ на сайте президента.

Согласно решению СНБО, в законопроекте о госбюджете на 2022 года на обеспечение национальной безопасности и обороны нужно предусмотреть финансовый ресурс в объеме не менее 5,95% ВВП - это более 319 млрд гривен.

При этом в первую очередь должны получить финансирование:

  • развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;
  • выполнения Национальной разведывательной программы на 2021 - 2025 годы;
  • реализация социальных гарантий военнослужащим - повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечение жильем;
  • выполнение мер по разработке, подготовке производства и закупке современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;
  • развитие Военно-Морских сил;
  • усиление территориальной обороны;
  • реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада завтра рассмотрит законопроект о бюджете-2022.

РБК-Украина подготовило инфографику с основными статьями расходов.

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Владимир ЗеленскийСНБО