Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета. Соответствующее финансирование должно быть предусмотрено в государственном бюджете-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный указ на сайте президента.

Согласно решению СНБО, в законопроекте о госбюджете на 2022 года на обеспечение национальной безопасности и обороны нужно предусмотреть финансовый ресурс в объеме не менее 5,95% ВВП - это более 319 млрд гривен.

При этом в первую очередь должны получить финансирование: