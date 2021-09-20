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Рада завтра рассмотрит законопроект о бюджете-2022

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 13:16
Рада завтра рассмотрит законопроект о бюджете-2022 Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Проект государственного бюджета на 2022 год будут рассматривать в Верховной раде уже завтра, 21 сентября. Его должны представить члены правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Дмитрия Разумкова на заседании согласительного совета.

По его словам, завтра в парламенте представят проект бюджета-2022.

"Во вторник планируется к рассмотрению законопроект о государственном бюджете Украины. Хотел бы поблагодарить Кабинет министров, который вовремя и в рамках действующего законодательства фактически 15 сентября внес этот законопроект в ВР. Также хочу поблагодарить комитет, который обрабатывает документ", - заявил Разумков.

Он также выразил надежду, что с этим бюджетом не будет практики "бюджетных" ночей или "бюджета под елку".

Напомним, ранее РБК-Украина писало об основных цифрах нового бюджета и подготовило инфографику.

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Дмитрий Разумков Верховная рада
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