Бюджет-2022 в цифрах. На что пойдут деньги

Фото: проект бюджета уже поступил в Верховную раду (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект государственного бюджета на 2022 год поступил на рассмотрение Верховной рады. Также уже опубликован его текст.

РБК-Украина выяснило, какие суммы и на что пойдут в следующем году.

Согласно законопроекту, правительство рассчитывает, что в следующем году курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,8 - 28,7 гривен. ВВП составит 5 368 млрд гривен, доходы бюджета - 1 219 млрд гривен, расходы - 1 407 млрд гривен. Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,5%. Фото: инфографика РБК-Украина Что касается основных статей расходов, то на пенсии пойдет свыше 200 млрд гривен, на сферу здравоохранения - 197,2 млрд гривен, на образование - 185,6 млрд гривен, на субсидии - 41,4 млрд гривен.