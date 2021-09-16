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Бюджет-2022 в цифрах. На что пойдут деньги

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 12:16
Бюджет-2022 в цифрах. На что пойдут деньги Фото: проект бюджета уже поступил в Верховную раду (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Проект государственного бюджета на 2022 год поступил на рассмотрение Верховной рады. Также уже опубликован его текст.

РБК-Украина выяснило, какие суммы и на что пойдут в следующем году.

Согласно законопроекту, правительство рассчитывает, что в следующем году курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,8 - 28,7 гривен. ВВП составит 5 368 млрд гривен, доходы бюджета - 1 219 млрд гривен, расходы - 1 407 млрд гривен. Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,5%.

Бюджет-2022 в цифрах. На что пойдут деньги

Фото: инфографика РБК-Украина

Что касается основных статей расходов, то на пенсии пойдет свыше 200 млрд гривен, на сферу здравоохранения - 197,2 млрд гривен, на образование - 185,6 млрд гривен, на субсидии - 41,4 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сократил расходы на субсидии в проекте госбюджета-2022.

Также стало известно, что на вакцинацию от COVID в следующем году направят 6 млрд гривен.

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Кабинет Министров Украины Верховная рада
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