Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення бюджету на оборону

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Відповідне фінансування має бути передбачено в державному бюджеті-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований указ на сайті президента.
Згідно з рішенням РНБО, в законопроекті про держбюджет на 2022 року на забезпечення національної безпеки і оборони треба передбачити фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95% ВВП - це понад 319 млрд гривень.
При цьому в першу чергу повинні отримати фінансування:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада завтра розгляне законопроект Про бюджет-2022.
РБК-Україна підготувало інфографіку з основними статтями витрат.