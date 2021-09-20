Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення бюджету на оборону

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Відповідне фінансування має бути передбачено в державному бюджеті-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований указ на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, в законопроекті про держбюджет на 2022 року на забезпечення національної безпеки і оборони треба передбачити фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95% ВВП - це понад 319 млрд гривень.

При цьому в першу чергу повинні отримати фінансування: