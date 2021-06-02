Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии человеческого развития

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О Стратегии человеческого развития", - говорится в указе главы государства.

Контроль за его выполнением поручен секретарю СНБО Алексею Данилову. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Отмечается, что на заседании СНБО от 14 мая был рассмотрен проект "Стратегии человеческого развития", одобренного Кабинетом министров Украины. По его итогам было принято решение предложить президенту страны утвердить этот проект, а Кабмину обеспечить выполнение данной стратегии.

В документе отмечается, что "существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в государстве в целом и ее регионах в последние годы оказывают такие вызовы, как вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и временная оккупация части ее территории".

Кроме того, негативное влияние на ситуацию в стране оказывает демографический кризис, эпидемическая ситуация, вызванная распространением COVID -19.

Реализация стратегии предусматривает улучшение основных показателей человеческого развития, включая продолжительность жизни, доступ к высококачественным физкультурно-спортивным услугам, к качественному образованию, достойный уровень жизни и так далее.

Отмечается, что реализовать положения стратегии необходимо до 2025 года.

"Реализация стратегии будет обеспечиваться путем разработки каждые два года плана мероприятий по реализации определенных в ней целей и задач, проведения мониторинга выполнения индикаторов результативности, общественного диалога и широкого привлечения общественности, развития международного сотрудничества по направлениям", - говорится в документе.

Ее финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также на средства Пенсионного фонда Украины и фондов государственного социального страхования, международной технической помощи, займов международных финансовых организаций и из других источников, не запрещенных законодательством.