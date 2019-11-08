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Зеленский ввел в действие решение СНБО о комиссии по вопросам ОПК

Новости » Общество     08.11.2019 - 16:05
Зеленский ввел в действие решение СНБО о комиссии по вопросам ОПК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также президент возложил контроль за выполнением решения на Секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу №831/2019, в соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие решение СНБО от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса". При этом Зеленский возложил контроль за выполнением решения на Секретаря Совета.

Отметим, что согласно решению СНБО должно быть ликвидировано Межведомственная комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которая была создана решением Совета национальной безопасности и обороны Украине от 6 мая 2015 года "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украине и дополнительные меры по обеспечению обороноспособности государства", введенным в действие указом президента Украины от 26 мая 2015 № 285.

Напомним, Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

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