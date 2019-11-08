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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про комісії з питань ОПК

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 16:05
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про комісії з питань ОПК
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також президент поклав контроль за виконанням рішення на Секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про комісії з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з указом №831/2019, відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив ввести в дію рішення РНБО від 2 листопада 2019 року "Про Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу". При цьому Зеленський поклав контроль за виконанням рішення на Секретаря Ради.

Зазначимо, що згідно з рішенням РНБО має бути ліквідовано Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу, яка була створена рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави", введеним у дію указом президента України від 26 травня 2015 № 285.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів до складу РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данилова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступника глави СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

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