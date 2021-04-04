Зеленский утвердил санкции против 10 "топ-контрабандистов"

Согласно приложению к указу, под санкции попали:

Бокало Иван Васильевич. Пересоляк Валерий Иванович. Кушнир Юрий Радулович. Еримичук Александр Владимирович. Фирманюк Орест Игоревич. Альперин Вадим Александрович. Чудаков Александр Леонидович. Шерман Виктор Бенедиктович. Кравченко Александр Николаевич. Дидух Владимир Степанович.

Отмечается, что Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

К "Топ-10 украинским контрабандистам" применили следующие ограничительные меры: