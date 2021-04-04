Зеленський затвердив санкції проти 10 "топ-контрабандистів"

Згідно з додатком до указу, під санкції потрапили:

Бокало Іван Васильович. Пересоляк Валерій Іванович. Кушнір Юрій Радулович. Єрімічук Олександр Володимирович. Фірманюк Орест Ігорович. Альперін Вадим Олександрович. Чудаков Олександр Леонідович. Шерман Віктор Бенедіктович. Кравченко Олександр Миколайович. Дідух Володимир Степанович.

Зазначається, що Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерство закордонних справ України, своєю чергою, має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

До "Топ-10 українських контрабандистів" застосували наступні обмежувальні заходи: