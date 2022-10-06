Зеленський вважає нікчемним і безглуздим рішення Путіна щодо привласнення ЗАЕС

"Будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, безглуздими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС (російська нафтова компанія, що була примусово збанкручена російським урядом, а майно розкрадено - ред.) чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що лише українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій АЕС не буде жодних радіаційних інцидентів.

Він додав, що наразі на станції знаходиться близько 500 загарбників. А це, за його словами, не що інше, як 500 ризиків катастрофи.

Президент також сьогодні зустрічався з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Зеленський підкреслив важливість заяви Гроссі про те, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС лише з Україною, бо це - українська власність. Була, є й буде.

Окрім цього, Зеленський подякував за підтримку всім, хто бореться за повернення повного контролю України над ЗАЕС та за її повну демілітаризацію.

"Інший аспект цієї теми - власне електрика. І якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС", - сказав він.

Президент зазанчив, що це мінус як для українців, так і для народів Євросоюзу, які втрачають надійне джерело енергопостачання.

Він додам, що усім у Європі треба разом боротися за свої інтереси - у повній єдності.