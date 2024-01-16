ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про втручання РФ у справи інших країн: Путін вкрав у нас 13 років миру

Вівторок 16 січня 2024 15:51
UA EN RU
Зеленський про втручання РФ у справи інших країн: Путін вкрав у нас 13 років миру Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін вкрав у всіх 13 років миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

"Я високо ціную вашу готовність почути відповіді на справді важливі запитання: коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним? Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму (війна - ред.) триває майже 10 років", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що Росія вже понад 10 років втручається у справи африканських країн від Судану до Малі та у Сирійську війну.

"Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ", - підкреслив президент.

Програма Зеленського

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вчора прибув із робочим візитом до Швейцарії. Де він бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі й проведе низку зустрічей в рамках заходу.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Нагадаємо, що 15 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі

Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників та теми - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Давос Війна Росії проти України
NEWS
Теперішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані використовують його безумство, - Зеленський
Теперішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані використовують його безумство, - Зеленський
DAILY
Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу