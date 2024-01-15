Форум у Давосі 2024 розпочинає роботу. Головні теми, учасники та чого чекати Україні

Сьогодні, 15 січня стартує Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем – конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників, а також коли заплановано виступ Володимира Зеленського на форумі, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

Заходи Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) відбудуться протягом 15-19 січня в Давосі (Швейцарія);

Серед учасників понад 60 глав держав та урядів , 40 міністрів закордонних справ, представники основних міжнародних організацій, близько 300 громадських діячів та 1000 компаній.

Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський . Його виступ заплановано на 16 січня.

На порядку денному форуму: загрози глобальній безпеці через війну в Україні та збройний конфлікт Ізраїлю з терористами ХАМАС, подолання проблем в економіці, розвиток штучного інтелекту, створення робочих місць, стратегія клімату.

Що таке ВЕФ

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) вже 54 роки проходить у серці швейцарських Альп на гірськолижному курорті Давос.

Ця міжнародна ініціатива була започаткована в 1971-му як майданчик для публічних та закритих дискусій світових лідерів, керівників провідних міжнародних організацій, бізнесменів.

Предметом обговорення є гострі теми та події на глобальній арені, питання розвитку економіки, вироблення стратегій та шляхів співробітництва, проблеми екології.

Фото: Форум у Давосі проходить 54 роки поспіль (facebook.com/worldeconomicforum)

Програма форуму

Тема ВЕФ 2024 – "Відновлення довіри" (з англ. Rebuilding Trust), адже форум має на меті відновити колективну діяльність світових лідерів у часи глобальних викликів і зміцнити фундаментальні принципи прозорості, послідовності та підзвітності.

Як зазначив президент форуму Берге Бренде, цьогорічна сесія в Давосі "відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття".

Бренде висловив сподівання, що за підсумками ВЕФ вдасться покращити спілкування між лідерами глобального бізнесу, урядів та громадянського суспільства, "щоб вони могли працювати разом, щоб максимально використати технічний прогрес у промисловості, науці та суспільстві".

Порядок денний зосереджено на 4 ключових напрямках:

Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі

Цей блок буде присвячено обговоренню шляхів вирішення безпекових криз через триваючі збройні конфлікти, такі як війна на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наголошується на важливості глобальної співпраці з метою виявлення, запобігання та управління конфліктними ризиками.

Створення робочих місць для нової ери

Йтиметься про сприяння створенню робочих місць, зокрема в країнах де зберігається високий рівень безробіття через уповільнення економічного зростання та тривалі наслідки пандемії коронавірусу. До того ж стратегія має бути "орієнтована на людину" та запобігати "витоку мізків".

Штучний інтелект як рушійна сила для економіки та суспільства

На форумі обговорять технологічні досягнення (5/6G і квантові обчислення). Окрема тема – ризики розвитку ШІ та шляхи його використання для суспільної вигоди. Учасники зосередяться на проблемах регулювання ШІ та питанні, як зробити штучний інтелект безпечним та ефективним для компаній і суспільства.

Варто зазначити, що у Звіті ВЕФ про глобальні ризики на найближчі 2 роки перше місце посіла дезінформація, що може створюватися та розповсюджуватися за допомогою штучного інтелекту. Експерти Давосу наголошують, що це вже призвело "до вибухового зростання фальсифікованої інформації і так званого синтетичного контенту – від складного голосового клонування до підроблених вебсайтів".

Фото: дезінформація на першому місці серед глобальних ризиків найближчих 2-х років (facebook.com/worldeconomicforum)

Довгострокова стратегія щодо клімату, охороні природи та енергії

Цей блок буде присвячений проблемам клімату. Зокрема обговорять стратегію досягнення вуглецевої нейтральності. Цей підхід має на увазі, що до 2050 року викиди вуглекислого газу в атмосферу скоротяться до нульових показників, водночас людство буде забезпечено доступними та безпечними ресурсами, такими як вода, енергія та їжа.

Понад 100 світових лідерів. Хто серед учасників ВЕФ

На ВЕФ 2024 будуть присутні ключові світові лідери. Близько 100 країн представлять глави урядів, міністри закордонних справ, міністри фінансів.

Від США в Давос приїдуть держсекретар Ентоні Блінкен та радник з національної безпеки Джейк Салліван, який виступить зі спеціальним зверненням.

Францію представить президент Еммануель Макрон, Польщу – президент Анджей Дуда, Сербію – Олександр Вучич. Від Нідерландів приїде прем'єр Марк Рютте, від Бельгії – прем'єр Александр де Кроо, від Іспанії – прем'єр Педро Санчес.

Серед представників Глобального Півдня в Давосі будуть присутні лідери країн Азії, Африки та Латинської Америки. Очікується візит новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Від Ізраїлю в Давос приїде президент Ісаак Герцог. Також очікується візит лідерів Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, які виступають в ролі посередників у збройному протистоянні між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Китай у Давосі представить "другий керівник" після Сі Цзіньпіна – прем’єр-міністр Лі Цян. Він є найвищим посадовцем КНР який відвідає ВЕФ, щоб поспілкуватися зі світовими діловими та політичними лідерами після візиту глави КНР у 2017 році.

Учасники від міжнародних організацій:

Європейська комісія – президент Урсула фон дер Ляйєн

ООН – генсек Антоніу Гутерріш

ВООЗ – гендиректор Тедрос Адханом Гебреєсус

НАТО – генеральний секретар Єнс Столтенберг

МВФ – директор-розпорядник Кристаліна Георгієва

Світовий банк – президент Аджай С. Банга

Світова організація торгівлі – гендиректор Нгозі Оконджо-Івеала

Відомо, що серед представників бізнесу на форумі буде Сем Альтман – генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. Також Давос відвідає генеральний директор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла.

Представників Росії на Давосі не буде ні зі сфери політики, ні з бізнесу. Починаючи з 2022 року Всесвітній економічний форум проходить без учасників від країни агресора.

Україна на ВЕФ та виступ Зеленського

Українська делегація буде присутня в Давосі на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Особистий візит українського лідера у Швейцарію анонсував президент ВЕФ Берге Бренде.

Спеціальне звернення Зеленського у програмі форуму заплановано на вівторок, 16 січня, з 14:15 до 15:00 (13:15-14:00 за Києвом). Він виступить в рамках дискусійної панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Скріншот weforum.org

Напередодні президент заявив, що готується представити позиції і можливості України, які є спільними для усіх у світі, хто прагне стабільності та свободи.

"Готуємося до представлення нашої позиції, наших можливостей – спільних можливостей усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора", – сказав президент.

Крім того, 16 січня о 17:30 в Давосі стартує дискусія Ukraine's Horizons присвячена ситуації в Україні та подоланню викликів через майже 2 роки протистояння повномасштабній російській агресії.

"Поки країна готується розпочати офіційні переговори щодо вступу в ЄС та налагодити тісніші зв’язки з НАТО, як Київ може посилити свої зусилля з відновлення для підтримки економічних та політичних амбіцій?", – йдеться в описі програми панельної дискусії.

Серед спікерів: голова Офісу президента Андрій Єрмак, спецпредставник США з питань економічного відновлення України Держдепартаменту США Пенні Прітцкер, президент Литви Гітанас Науседа, міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Також протягом форуму з 15 по 18 січня працюватиме Український дім в Давосі, де відбудуться дискусії за участю українських політичних та громадських діячів, світових політиків, експертів, бізнесменів, а також культурні заходи.