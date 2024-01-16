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Зеленский о вмешательстве РФ в дела других стран: Путин украл у нас 13 лет мира

Вторник 16 января 2024 15:51
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Зеленский о вмешательстве РФ в дела других стран: Путин украл у нас 13 лет мира Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин украл у всех 13 лет мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Я высоко ценю вашу готовность услышать ответы на действительно важные вопросы: когда закончится война? Возможна ли третья мировая война? Пора ли вести переговоры с Путиным? Полномасштабная война в Европе длится уже почти два года. Учитывая время от начала российской нелегальной аннексии нашего Крыма (война – ред.) длится почти 10 лет", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Россия уже более 10 лет вмешивается в дела африканских стран от Судана до Мали и в Сирийскую войну.

"Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-либо миру. И это длится уже почти 13 лет. На самом деле один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир", - подчеркнул президент.

Программа Зеленского

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вчера прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Где он принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд встреч в рамках мероприятия.

Всемирный экономический форум в Давосе

Напомним, что 15 января стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.

Детальнее о программе Давоса 2024, его участниках и темах - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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