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Зеленский о вторжении Беларуси: их военные понимают, что погибнут здесь

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможное присоединение Беларуси к российскому вторжению, подчеркивает, что Вооруженные силы готовы к любому сценарию. Но белорусский военные понимают, что погибнут на украинской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для La Reppublica.

По его словам, вторжение Беларуси является вероятной угрозой, и с первого дня российского наступления именно Беларусь стала плацдармом для российских танков, ракет и самолетов.

"Но по нашим данным, многие белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что здесь погибнут. Время покажет, понимает ли это в полной мере белорусское руководство, чтобы не пересечь линию, называемую государственной границей", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия уже перебрасывает в Беларусь вооружение и технику для наступления на Киев.

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