Зеленский о вторжении Беларуси: их военные понимают, что погибнут здесь

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможное присоединение Беларуси к российскому вторжению, подчеркивает, что Вооруженные силы готовы к любому сценарию. Но белорусский военные понимают, что погибнут на украинской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для La Reppublica.

По его словам, вторжение Беларуси является вероятной угрозой, и с первого дня российского наступления именно Беларусь стала плацдармом для российских танков, ракет и самолетов.

"Но по нашим данным, многие белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что здесь погибнут. Время покажет, понимает ли это в полной мере белорусское руководство, чтобы не пересечь линию, называемую государственной границей", - отметил Зеленский.