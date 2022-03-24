ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия перебрасывает в Беларусь и Крым вооружение и технику для наступления на Киев, - ВСУ

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 14:23
Россия перебрасывает в Беларусь и Крым вооружение и технику для наступления на Киев, - ВСУ Фото: Россия перебрасывает войска в Беларусь и Крым (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не покидает планов окружить и захватить столицу Украины. Для этого вооружение и военная техника перебрасывается в Беларусь и на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет переброску на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель - осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в порту Бердянска (Запорожская область) был уничтожен российский десантный корабль "Орск".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Российская Федерация Беларусь Крым
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране