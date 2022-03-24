RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про вторгнення Білорусі: їхні військові розуміють, що загинуть тут

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе приєднання Білорусі до російського вторгнення, підкреслює, що Збройні сили готові до будь-якого сценарію. Але білоруські військові розуміють, що загинуть на українській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для La Reppublica.

За його словами, вторгнення Білорусі є ймовірною загрозою, і з першого дня російського наступу саме Білорусь стала плацдармом для російських танків, ракет і літаків.

"Але за нашими даними, багато білоруських військових масово відмовляються від перспективи воювати в Україні. Вони розуміють, що тут загинуть. Час покаже, чи розуміє це повною мірою білоруське керівництво, щоб не перетнути лінію, звану державним кордоном", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Росія вже перекидає в Білорусь озброєння і техніку для наступу на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВолодимир ЗеленськийБілорусь