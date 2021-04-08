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В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 15:03
В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины заявляют, что вопрос о возможном походе украинского лидера Владимира Зеленского на второй президентский срок накрученный СМИ. Он еще сам не решил.

Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Новому времени".

Зеленский об этом потом сообщит своей команде и всем гражданам Украины, отметил заместитель главы ОП.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент", - заявил Тимошенко.

В марте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия СН будет просить Зеленского идти на второй срок.

Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

РБК-Украина писало, что на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

Отметим, глава ОП заявил, что такое решение нужно принимать ближе к концу первой каденции.

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В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок
В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок
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