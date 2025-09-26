ua en ru
Зеленський про вторгнення дронів та літаків РФ у країни НАТО: вони повинні були збивати все

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 13:55
Зеленський про вторгнення дронів та літаків РФ у країни НАТО: вони повинні були збивати все Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Країни-члени НАТО повинні були збивати всі російські безпілотники та літаки, які порушили їх повітряний простір.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Axios.

Журналіст запитав, чи вважає Зеленський, що реакція на порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками, атаки безпілотників у Польщі та інциденти в аеропортах Данії, Норвегії й Румунії була недостатньою.

"Так. Тому я думаю, що так. Реакція була слабкою", - сказав президент, після чого додав, що звертався до інших країн.

На уточнення журналіста, чи погоджується він із позицією президента США Дональда Трампа, що члени НАТО повинні збивати дрони й російські літаки, Зеленський заявив: "Вони повинні були збивати все. Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки знаходяться у вашому просторі, ви повинні їх блокувати".

Також у нього запитали, чи вважає він, що країни НАТО бояться діяти через ризик реакції Росії.

"Я знаю, що деякі з них не бояться, але в основному країни бояться. Вони бояться, бо я думаю, що вони мають рацію, що Росія божевільна", - відповів Зеленський.

Провокації РФ

Нагадаємо, декілька днів тому НАТО підіймало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. А ще раніше російські МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії - вони перебували там протягом 12 хвилин.

У відповідь на інцидент МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного РФ для висловлення протесту, а уряд країни ініціював консультації з союзниками по НАТО за статтею 4. Водночас Росія заперечує факт будь-якого порушення.

Також у Норвегії повідомили, що цього року російські літаки тричі заходили в їхній повітряний простір, перебуваючи там від однієї до чотирьох хвилин.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію. А Трамп заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація
