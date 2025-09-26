ua en ru
Зеленский о вторжении дронов и самолетов РФ в страны НАТО: они должны были сбивать все

Украина, Пятница 26 сентября 2025 13:55
Зеленский о вторжении дронов и самолетов РФ в страны НАТО: они должны были сбивать все Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Страны-члены НАТО должны были сбивать все российские беспилотники и самолеты, которые нарушили их воздушное пространство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

Журналист спросил, считает ли Зеленский, что реакция на нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами, атаки беспилотников в Польше и инциденты в аэропортах Дании, Норвегии и Румынии была недостаточной.

"Да. Поэтому я думаю, что да. Реакция была слабой", - сказал президент, после чего добавил, что обращался к другим странам.

На уточнение журналиста, согласен ли он с позицией президента США Дональда Трампа, что члены НАТО должны сбивать дроны и российские самолеты, Зеленский заявил: "Они должны были сбивать все. Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашем пространстве, вы должны их блокировать".

Также у него спросили, считает ли он, что страны НАТО боятся действовать из-за риска реакции России.

"Я знаю, что некоторые из них не боятся, но в основном страны боятся. Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия сумасшедшая", - ответил Зеленский.

Провокации РФ

Напомним, несколько дней назад НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. А еще раньше российские МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии - они находились там в течение 12 минут.

В ответ на инцидент МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ для выражения протеста, а правительство страны инициировало консультации с союзниками по НАТО по статье 4. В то же время Россия отрицает факт какого-либо нарушения.

Также в Норвегии сообщили, что в этом году российские самолеты трижды заходили в их воздушное пространство, находясь там от одной до четырех минут.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию. А Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.

