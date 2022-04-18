Зеленский о вступлении в ЕС: верим, что процедура начнется в ближайшие недели

Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу анкету-опросник по получению статуса кандидата на членство в ЕС. Надеется, что процедура начнется уже в ближайшие недели.

По словам президента, попытка вступить в ЕС для Украины происходит в очень тяжелое для нашей страны время. Многие украинцы, которые поддерживаются ценности Союза - лишились жизни, однако народ Украины объединен целью стать частью Европы.

" Мы верим, что получим поддержку этой работы и станем кандидатами до вступления и после этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и очень верно, что будет положительным для истории нашего народа и цены, которую он заплатил за нашу независимость и демократию", - заявил президент.