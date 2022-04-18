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Зеленский о вступлении в ЕС: верим, что процедура начнется в ближайшие недели

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Понедельник 18 апреля 2022 18:13
Зеленский о вступлении в ЕС: верим, что процедура начнется в ближайшие недели Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу анкету-опросник по получению статуса кандидата на членство в ЕС. Надеется, что процедура начнется уже в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

По словам президента, попытка вступить в ЕС для Украины происходит в очень тяжелое для нашей страны время. Многие украинцы, которые поддерживаются ценности Союза - лишились жизни, однако народ Украины объединен целью стать частью Европы.

"Мы верим, что получим поддержку этой работы и станем кандидатами до вступления и после этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и очень верно, что будет положительным для истории нашего народа и цены, которую он заплатил за нашу независимость и демократию", - заявил президент.

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