ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про вступ в ЄС: Віримо, що процедура розпочнеться найближчими тижнями

Новость на русском →
Понеділок 18 квітня 2022 18:13
Зеленський про вступ в ЄС: Віримо, що процедура розпочнеться найближчими тижнями Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікасу анкету-опитувальник щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Сподівається, що процедура розпочнеться вже найближчими тижнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

За словами президента, спроба вступити в ЄС для України відбувається в дуже важкий для нашої країни час. Багато українців, які підтримуються цінності Союзу - втратили життя, однак народ України об'єднаний метою стати частиною Європи.

"Ми віримо, що отримаємо, підтримку щодо цієї роботи й станемо кандидатами до вступу й після цього розпочнеться наступний фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться найближчі тижні й дуже вірно, що буде позитивною для історії нашого народу й ціни, яку він заплатив за нашу незалежність й демократію", - заявив президент.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"