Зеленский встретится с Трампом в конце сентября

23 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску.

Пристайко сообщил, что Зеленский в США встретится с президентом Дональдом Трампом и правительством США.

"В США мы едем 23 сентября, чтобы встретиться с президентом и правительством США", - сказал он.

При этом Пристайко не уточнил, когда состоится встреча Зеленского и Трампа.

"Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете", - пояснил глава МИД.

Отметим, визит Зеленского в США планируется, в том числе, под выступление на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, очередная сессия которой открывается 17 сентября.

Напомним, Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также на Олега Сенцова и других политических заключенных.

Как сообщало РБК-Украина, между президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным после обмена пленными в субботу, 7 сентября, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах.