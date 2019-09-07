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Кремль: Путин и Зеленский договорились о дальнейших контактах

Новости » Политика    07.09.2019 - 23:44
Кремль: Путин и Зеленский договорились о дальнейших контактах
Иллюстративное фото (pixabay.com/joneybrain)

Пресс-служба президента РФ сообщила о его телефонном разговоре с президентом Украины

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным после обмена пленными в субботу, 7 сентября, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщила пресс-служба Путина, в ходе беседы была "дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц".

"Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы обсуждался режим прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения и продолжение переговоров в нормандском формате.

У Путина утверждают, что беседа состоялась по инициативе Украины и что "условлено о дальнейших контактах".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что к обмену пленными с Россией начали готовиться после телефонного разговора между президентами Украины и РФ Владимиром Путиным.

7 сентября между Украиной и Российской Федерацией состоялся обмен пленными, благодаря которому в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых РФ человек.

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