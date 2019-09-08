США приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией

Фото: Госдеп США (cnet.com)

Госдеп США требует от России освободить всех украинских политзаключенных

Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также на Олега Сенцова и других политических заключенных.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымскотатарской общины, которые несправедливо заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.

В Госдепе США заявили, что "рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского", - отмечается в заявлении.

Как известно, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами.