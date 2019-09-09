Зеленський зустрінеться з Трампом у кінці вересня

23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського в США для участі в Генасамблеї ООН. Про це заявив український міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску.

Пристайко повідомив, що Зеленський в США зустрінеться з президентом Дональдом Трампом і урядом США.

"У США ми їдемо 23 вересня, щоб зустрітися з президентом та урядом США", - сказав він.

При цьому Пристайко не уточнив, коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа.

"Є різні дати, які ми зараз відпрацьовуємо. Я думаю, що найближчим часом ви дізнаєтесь", - пояснив глава МЗС.

Відзначимо, візит Зеленського до США планується, в тому числі, під виступ на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, чергова сесія якої відкривається 17 вересня.

Нагадаємо, Сполучені Штати вітають повідомлення про звільнення 35 українців, утримуваних Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Як наголошується в заяві, США послідовно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також на Олега Сенцова і інших політичних ув'язнених.

Як повідомляло РБК-Україна, між президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним після обміну полоненими в суботу, 7 вересня, відбулася телефонна розмова, в ході якої вони домовилися про подальші контакти.