Зеленский встретится с министром обороны США: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Встреча состоится сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Пентагона.
Встреча будет проходить в здании Пентагона.
Вместе с Зеленским на нее пойдет министр обороны Андрей Таран.
Начнется встреча в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву).
Журналистов пригласили освещать церемонию прибытия украинской делегации, сообщений о запланированных брифингах или пресс-конференциях пока не было.
Напомним, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.
В Белом доме заявили, что визит Зеленского 1 сентября подтвердит американскую поддержку.