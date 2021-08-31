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Зеленский в США: должно быть энергетическое соглашение

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Киев, Вторник 31 августа 2021 09:47
Зеленский в США: должно быть энергетическое соглашение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Зеленского в комментарии "ТСН".

Первая встреча запланирована в Министерстве энергетики. Дальше - оборонное видомоство.

"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол - в деталях. Надо подождать немного", - сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл с визитом в США.

В Белом доме заявили, что визит Зеленского 1 сентября подтвердит американскую поддержку.

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