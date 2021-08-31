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Зеленський зустрінеться з міністром оборони США: подробиці

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Зустріч відбудеться сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Пентагону.

Зустріч буде проходити в будівлі Пентагону.

Разом із Зеленським на неї піде міністр оборони Андрій Таран.

Розпочнеться зустріч о 14:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом).

Журналістів запросили висвітлювати церемонію прибуття української делегації, повідомлень про заплановані брифінги або прес-конференції поки не було.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки