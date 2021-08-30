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Белый дом: визит Зеленского 1 сентября подтвердит американскую поддержку

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Вашингтон, Понедельник 30 августа 2021 04:14
Белый дом: визит Зеленского 1 сентября подтвердит американскую поддержку Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, президенты США и Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Изначально она планировалась 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В среду Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество" между странами в сфере "энергетической безопасности".

Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США.

Перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

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