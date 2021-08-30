Белый дом: визит Зеленского 1 сентября подтвердит американскую поддержку

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября . Изначально она планировалась 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

В среду Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество" между странами в сфере "энергетической безопасности".

Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.