Зеленский встретится с генсеком НАТО

Фото: Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (nato.int)

Встреча состоится 31 октября в Мариинском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает прес-служба президента.

Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве. Заседание пройдет в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, которая накануне, 30 октября, посетила Одессу.

"Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - подчеркнули в пресс-службе.

Место проведения встречи - Мариинский дворец.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной раде в рамках визита представителей Североатлантического совета в Украину.

Первая встреча Зеленского и Столтенберга прошла в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. Во время этой встречи президент Украины поднял тему вступления Украины в Альянс. Столтенберг в то же время не ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

В ходе встречи Зеленский отметил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.