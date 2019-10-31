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Зеленський зустрінеться із генсеком НАТО

Новини » Політика     31.10.2019 - 01:29
Зеленський зустрінеться із генсеком НАТО
Фото: Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг (nato.int)

Зустріч відбудеться 31 жовтня у Маріїнському палаці

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, зустрінеться із генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє прес-служба президента.

Столтенберг приїздить до Києва для участі у зустрічі в рамках засідання Комісії Україна - НАТО в Києві. Засідання проходитиме в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу, яка напередодні, 30 жовтня, відвідала Одесу.

"Планується також окрема зустріч глави держави з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", - підкреслили в прес-службі.

Місце проведення зустрічі - Маріїнський палац.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить у Верховній раді в рамках візиту представників Північноатлантичної ради в Україну.

Перша зустріч Зеленського і Столтенберга відбулась у рамках Генасамблеї ООН у вересні. Під час цієї зустрічі президент України підняв тему вступу України в Альянс. Столтенберг у той же час не відповів на питання про терміни вступу України в НАТО, сказавши, що "не йому про це говорити".

В ході зустрічі Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг
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