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Столтенберг: Зеленский поднимал вопрос членства для Украины в НАТО

Новости » Политика    27.09.2019 - 03:31
Столтенберг: Зеленский поднимал вопрос членства для Украины в НАТО
Фото: встреча Зеленского со Столтенбергом (t.me/V_Zelenskiy_official/66)

Встреча состоялась 24 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбегом подняли тему вступления Украины в Альянс. Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Колумбийском университете.

Он отметил, что именно Зеленский инициировал обсуждение данного вопроса.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время, он не ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

Генсек НАТО отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский отметил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

РБК-Украина писало, что в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили о неизменности курса в НАТО.

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