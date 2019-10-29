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НАТО обнародовало программу визита Столтенберга и послов альянса в Украину

Новости » Политика    29.10.2019 - 06:43
НАТО обнародовало программу визита Столтенберга и послов альянса в Украину
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина в Киеве

Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг 30 и 31 октября посетят Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

Визит начнется30 октября в Одессе, где генсек НАТО и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), так же Столтенберг выступит перед перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября - в Киеве - генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

Кроме того, генсек и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

А заместитель Столтенберга Мирча Джоанна и послы НАТО проведут встречу со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций.

Также запланированы беседы с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной раде в рамках визита представителей Североатлантического совета в Украину.

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