Число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, - адвокат

Фото: Николай Полозов (Униан)

В оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку

Количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100. Более половины из них - крымские татары, сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов отметил, что в оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.

"Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", - отметил он.

Адвокат отметил, что российские власти преследуют две задачи, фабрикуя уголовные дела против граждан Украины.