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Число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, - адвокат

Новости » Общество    27.03.2019 - 15:22
Число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, - адвокат
Фото: Николай Полозов (Униан)

В оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку

Количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100. Более половины из них - крымские татары, сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов отметил, что в оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.

"Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", - отметил он.

Адвокат отметил, что российские власти преследуют две задачи, фабрикуя уголовные дела против граждан Украины.

"Запугать крымских татар и подавить любой протест против незаконных действий оккупационных властей; попытаться репрессиями радикализировать крымскотатарский народ до уровня северокавказских республик и тем самым приступить к окончательному решению крымскотатарского вопроса на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские силовики заявили, что задержали в Крыму 20 крымских татар. Задержаны Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман и Сервер Газиев. МИД Украины выразил протест РФ и призвал освободить крымских татар.

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