ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию о политзаключенных

Новости » Политика    25.05.2019 - 03:02
Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию о политзаключенных
Фото: Рефат Чубаров (УНИАН)

Чубаров уверен, что Зеленский не сможет обходить вопрос крымских татар

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что готов предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию о политзаключенных, которая может помочь их освободить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Чубарова, Меджлис готов предоставить, при необходимости, информацию, которая может помочь освободить украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированного Крыма.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - рассказал он.

Глава Меджлиса отметил, что президент Зеленский не сможет все время обходить вопрос Крыма и крымских татар.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский консул получил отказ во встречи с Владимиром Балухом, которого незаконно удерживают в Российской Федерации. Украинское посольство направило ноту Министерству иностранных дел России.

Ранее, украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку. Правозащитник назвала голодовку Клиха мольбой о помощи, адресованной новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Зеленский заявил о необходимости возвращения украинских пленных Посольство США призывает РФ оказать медпомощь Балуху
Новости Украины Чубаровполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь