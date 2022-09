Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та президентом Латвії

Під час свого візиту прем'єр та лідер Латвії зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія - ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!", - пише президент Латвії.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26