Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та президентом Латвії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Латвії Егілс Левітс прибули з візитом до Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцелярії прем'єра Польщі.

Під час свого візиту прем'єр та лідер Латвії зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія - ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!", - пише президент Латвії.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022

Моравецький, зі свого боку, вітає українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.

За словами прем'єра, перемога Росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.

"Санкції проти Росії стають дедалі болючішими їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена ​​до тіла", - заявив прем'єр Польщі.

Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:

створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;

постачання зброї;

організації фінансової допомоги;

Фото: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький й президент Латвії Егілс Левітс (twitter.com/PremierRP)