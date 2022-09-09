Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та президентом Латвії
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Латвії Егілс Левітс прибули з візитом до Києва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцелярії прем'єра Польщі.
Під час свого візиту прем'єр та лідер Латвії зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія - ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!", - пише президент Латвії.
Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26— Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022
Моравецький, зі свого боку, вітає українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.
За словами прем'єра, перемога Росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.
"Санкції проти Росії стають дедалі болючішими їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена до тіла", - заявив прем'єр Польщі.
Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:
- створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;
- постачання зброї;
- організації фінансової допомоги;
Фото: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький й президент Латвії Егілс Левітс (twitter.com/PremierRP)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 вересня, президент України Володимир Зеленський також зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Видання розкривало усі подробиці зустрічі.
Тим часом Моравецький прибув до Києва сьогодні зранку. В ході візиту він проведе кілька офіційних зустрічей.
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