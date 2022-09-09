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Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та президентом Латвії

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П'ятниця 09 вересня 2022 16:36
Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та президентом Латвії Фото: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький й президент Латвії Егілс Левітс (twitter.com/PremierRP)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Латвії Егілс Левітс прибули з візитом до Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцелярії прем'єра Польщі.

Під час свого візиту прем'єр та лідер Латвії зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія - ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!", - пише президент Латвії.

Моравецький, зі свого боку, вітає українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.

За словами прем'єра, перемога Росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.

"Санкції проти Росії стають дедалі болючішими їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена ​​до тіла", - заявив прем'єр Польщі.

Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:

  • створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;
  • постачання зброї;
  • організації фінансової допомоги;

Фото: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький й президент Латвії Егілс Левітс (twitter.com/PremierRP)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 вересня, президент України Володимир Зеленський також зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Видання розкривало усі подробиці зустрічі.

Тим часом Моравецький прибув до Києва сьогодні зранку. В ході візиту він проведе кілька офіційних зустрічей.

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