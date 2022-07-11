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Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились 11 июля в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

Зеленский отметил, что Нидерланды входят в первую десятку партнеров Украины по объему оказанной оборонной поддержки.

"Спасибо, что рядом с нами и за нас", - добавил президент.

Напомним, Рютте прибыл в Украину с рабочим визитом и уже посетил Ирпень.

Как сообщалось ранее, Нидерланды передали Украине новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.

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Владимир ЗеленскийНидерландыМарк Рютте