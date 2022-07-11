Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися 11 липня у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Telegram.
Зеленський зазначив, що Нідерланди входять до першої десятки партнерів України за обсягом наданої оборонної підтримки.
"Дякую, що поруч з нами і за нас", - додав президент.
Нагадаємо, Рютте прибув в Україну з робочим візитом та вже відвідав Ірпінь.
Як повідомлялося раніше, Нідерланди передали Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро.