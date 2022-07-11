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Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися 11 липня у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Telegram.

Зеленський зазначив, що Нідерланди входять до першої десятки партнерів України за обсягом наданої оборонної підтримки.

"Дякую, що поруч з нами і за нас", - додав президент.

Нагадаємо, Рютте прибув в Україну з робочим візитом та вже відвідав Ірпінь.

Як повідомлялося раніше, Нідерланди передали Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро.

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Володимир ЗеленськийНідерландиМарк Рютте