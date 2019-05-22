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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

Новости » Политика    22.05.2019 - 04:56
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В конгрессе отметили готовность к сотрудничеству с новым президентом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Как сообщается, во время встречи глава ВКУ Павел Ґрод поздравил Зеленского с избранием и вступлением в полномочия президента. Также он подчеркнул, что конгресс готов к сотрудничеству с президентом Зеленским.

"И для нашей общины будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 миллионов и мы украинцы, где бы мы не жили. Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе с вами это осуществлять", - заявил глава ВКУ.

Напомним, во время церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских эмигрантов вернуться в Украину и пообещал им восстановить украинское гражданство. Он отметил, что в мире проживает 65 миллионов украинцев.

Как писало РБК-Украина, президент Зеленский встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте и президентом Венгрии Яношем Адером. Зеленский надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

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