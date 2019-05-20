Зеленский пообещал восстановить гражданство украинским эмигрантам

Фото: инаугурация Зеленского (РБК-Украина)

Президент призвал всех украинцев за рубежом вернуться в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая, призвал украинских эмигранов вернуться в Украину и пообещал им восстановить украинское гражданство. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в мире проживает 65 миллионов украинцев. Зеленский призвал их инвестировать в государство свои знания.

"Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов - тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь к всех украинцев на планете. Вы нам очень нужны. Я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину домой. Привезите, пожалуйста, свои знания. Все это поможет начать новую эпоху", - сказал президент.

Также он отметил, что это "возможно, это и есть наша национальная идея".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

Добавим, что наиболее ожидаемым шагом от нового президента Украины Владимира Зеленского является снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% респондентов. Необходимость "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов" среди первых шагов видят 38,1% респондентов.