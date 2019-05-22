Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

В конгресі наголосили на готовності до співпраці з новим президентом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців (СКУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Як повідомляється, під час зустрічі глава СКУ Павло Ґрод привітав Зеленського з обранням та набуттям повноважень президента. Також він наголосив, що конгрес готовий до співпраці з президентом Зеленським.

"І для нашої громади буде дуже важливо почути, що була ця зустріч, що ми можемо сказати те, що ви проголосили у своїй промові: ми є один народ у 65 мільйонів і ми є українці, де б ми не жили. Я дякую, що ви закликаєте українців, щоб вони поверталися й працювали над розбудовою України. І ми хочемо разом, спільно з вами це здійснювати", - заявив глава СКУ.

Нагадаємо, під час церемонії інавгурації в понеділок, 20 травня, президент України Володимир Зеленський закликав українських емігрантів повернутися до України та пообіцяв їм відновити українське громадянство. Він зазначив, що у світі проживає 65 мільйонів українців.

Як писало РБК-Україна, президент Зеленський зустрівся з президентом Литви Далею Грібаускайте та президентом Угорщини Яношем Адером. Зеленський сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.