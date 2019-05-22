ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців

Новини » Політика    22.05.2019 - 04:56
Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

В конгресі наголосили на готовності до співпраці з новим президентом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців (СКУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Як повідомляється, під час зустрічі глава СКУ Павло Ґрод привітав Зеленського з обранням та набуттям повноважень президента. Також він наголосив, що конгрес готовий до співпраці з президентом Зеленським.

"І для нашої громади буде дуже важливо почути, що була ця зустріч, що ми можемо сказати те, що ви проголосили у своїй промові: ми є один народ у 65 мільйонів і ми є українці, де б ми не жили. Я дякую, що ви закликаєте українців, щоб вони поверталися й працювали над розбудовою України. І ми хочемо разом, спільно з вами це здійснювати", - заявив глава СКУ.

Нагадаємо, під час церемонії інавгурації в понеділок, 20 травня, президент України Володимир Зеленський закликав українських емігрантів повернутися до України та пообіцяв їм відновити українське громадянство. Він зазначив, що у світі проживає 65 мільйонів українців.

Як писало РБК-Україна, президент Зеленський зустрівся з президентом Литви Далею Грібаускайте та президентом Угорщини Яношем Адером. Зеленський сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.

З сайту президента зник указ про призначення Зеркаль Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийСвітовий конгрес українціввстреча
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся