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Зеленский встретился с представителями еврейских организаций США

Новости » Политика    26.09.2019 - 05:40
Зеленский встретился с представителями еврейских организаций США
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Еврейская община США отметила прогресс в борьбе с преступлениями на почве ксенофобии и антисемитизма в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На встрече Зеленский попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

"Мы хотим изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом всего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", - сказал президент.

В свою очередь еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

"Раскручивание темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - отметил Зеленский.

Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Президент поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и Соединенных Штатов и поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

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