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Зеленський зустрівся з представниками єврейських організацій США

Новини » Політика    26.09.2019 - 05:40
Зеленський зустрівся з представниками єврейських організацій США
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Єврейська громада США відзначила прогрес у боротьбі зі злочинами на ґрунті ксенофобії та антисемітизму в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій Сполучених Штатів. Про це повідомила прес-служба президента.

На зустрічі Зеленський попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

"Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю", - сказав президент.

У свою чергу єврейська громада відзначила значний прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.

"Розкручування теми антисемітизму в Україні - це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості", - наголосив Зеленський.

Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.

Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та Сполучених Штатів та підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україні потрібна не просто допомога, а справжня підтримка Сполучених Штатів.

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