Зеленский встретился с послами G7

Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Зеленский подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня.

В свою очередь, иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ.

Напомним, ранее страны G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации. Они сказали, что поддерживают решение президента о привлечении к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но заявляли, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства.

Отметим, послы стран "Большой семерки" поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Они тогда выразили надежду на сотрудничество с ним.