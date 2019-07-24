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На Донбассе с утра удерживается режим перемирия

Новости » Общество    24.07.2019 - 07:25
На Донбассе с утра удерживается режим перемирия
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Разведка сообщила о подрыве боевиков на мине, трое погибли

На Донбассе от начала среды, 24 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Что касается прошлых суток, боевики один раз провели обстрел из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В частности, обстрел велся в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку Луганского.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", - отметили в ООС.

На Донбассе с утра удерживается режим перемирияНа Донбассе с утра удерживается режим перемирия

Напомним, недавно стало известно, что в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов для обстрелов и уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, поскольку установленные ОБСЕ камеры видеонаблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

Добавим, в ночь на 21 июля 2019 на Донбассе стартовал период перемирия, который был согласован в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.

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