Зеленский встретился с министром обороны Польши

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве, 12 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.
"Министерство обороны Польши поддерживает прочность украинской армии. Это подтверждение того, что в это непростое время наши страны вместе", - написал он.
Зеленский поблагодарил Блащака за визит и помощь Украине. Президент уверен, что после окончания войны, которую Россия развязала в Украине, отношения между нашим государством и Польшей будут лишь укрепляться.
Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе для поляков в Украине. В частности, он предусматривает предоставление гражданам Польши возможность легального пребывания в Украине в течение 18 месяцев.
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