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Зеленский встретился с министром обороны Польши

Фото: президент Владимир Зеленский и министр обороны Польши Мариуш Блащак (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

"Министерство обороны Польши поддерживает прочность украинской армии. Это подтверждение того, что в это непростое время наши страны вместе", - написал он.

Зеленский поблагодарил Блащака за визит и помощь Украине. Президент уверен, что после окончания войны, которую Россия развязала в Украине, отношения между нашим государством и Польшей будут лишь укрепляться.

Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе для поляков в Украине. В частности, он предусматривает предоставление гражданам Польши возможность легального пребывания в Украине в течение 18 месяцев.

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Владимир ЗеленскийПольша