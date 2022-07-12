Зеленский встретился с министром обороны Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram .

"Министерство обороны Польши поддерживает прочность украинской армии. Это подтверждение того, что в это непростое время наши страны вместе", - написал он.

Зеленский поблагодарил Блащака за визит и помощь Украине. Президент уверен, что после окончания войны, которую Россия развязала в Украине, отношения между нашим государством и Польшей будут лишь укрепляться.