Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві, 12 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Telegram.
"Міністерство оборони Польщі підтримує міцність української армії. Це підтвердження того, що в цей непростий час наші країни разом", - написав він.
Зеленський подякував Блащаку за візит і допомогу Україні. Президент впевнений, що після закінчення війни, яку Росія розв'язала в Україні, відносини між нашою державою і Польщею будуть лише зміцнюватися.
Нагадаємо, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливий статус для поляків в Україні. Зокрема, він передбачає надання громадянам Польщі можливості легального перебування в України протягом 18 місяців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.