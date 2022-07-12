Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Telegram .

"Міністерство оборони Польщі підтримує міцність української армії. Це підтвердження того, що в цей непростий час наші країни разом", - написав він.

Зеленський подякував Блащаку за візит і допомогу Україні. Президент впевнений, що після закінчення війни, яку Росія розв'язала в Україні, відносини між нашою державою і Польщею будуть лише зміцнюватися.